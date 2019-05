Huiskamer van Heerde viert vijftigste verjaardag

Poll Supers Heerde balen van afwijzing koopzondag

10 mei De supermarkten in Heerde zijn teleurgesteld en beraden zich op de toekomst als het gaat om de koopzondag in het dorp. Want ondanks de vrees voor concurrentie van de Eper detailhandel, mogen de zaken de deuren niet openen op zondag. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten.