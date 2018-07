Iedereen mag skaten op het WK-parcours in Heerde

VIDEONiet alleen de allerbesten ter wereld, maar ook juist iemand met een beperking mag gewoon skaten op de piste van Skeelerclub Oost-Veluwe in Heerde. ,,Hopelijk heeft het een doorwerking in hun dagelijkse leven.”

Het enthousiasme onder de circa dertig deelnemers deze maandagmiddag is groot. Vanuit het niets komt er uit de kelen ‘waar is dat feestje, hier is dat feestje’. Het is dan al wel duidelijk: het G-skate-onderdeel, speciaal voor mensen met een beperking, tijdens het WK inline-skaten op de baan in Heerde heeft zeker toegevoegde waarde.

Raket

Waar de ene jonge deelnemer nog wel wat hulp en begeleiding nodig heeft om een rondje te maken, daar gaat de ander er al als een raket vandoor. De jonge Sterre uit Deventer heeft duidelijk aanleg. ,,Het is leuk, ik heb het al wel eens vaker gedaan. Lekker bewegen. Ik wil misschien wel wat meer gaan skaten”, zegt ze ietwat bescheiden.

Dat skaten kan ze waarschijnlijk binnen een jaar ook in Heerde. Skeelerclub Oost Veluwe heeft serieuze plannen om een G-trainingsteam op te zetten, meldt Ada Stoel, bestuurslid en organisator van deze middag. ,,Dit is hét moment. We gaan hiervoor in september twee open avonden houden. In 2016 hebben we tijdens het EK ook al een G-skate-evenement gehouden. De reacties waren toen al heel positief.”

Volledig scherm Ewald van Bussel wordt tijdens één van de oefeningen vooruit geduwd door andere deelnemers. © Vakfoto Van Der Beek

Uithijgen

Ondertussen hijgen de deelnemers even uit tijdens een pauze. Over enkele uurtjes barst hier de strijd los om het wereldkampioenschap. Op de achtergrond zijn op grote schermen beelden te zien van de voetbalwedstrijd tussen Brazilië en Mexico, maar niemand lijkt daarin echt geïnteresseerd.

Ewald van Bussel uit Twello is één van de betere rijders en rust ook even uit. Hij mag later nog deelnemen aan een speciale wedstrijd. ,,Ik vind het heel leuk om te doen, zo kun je ook nog weer dingen leren. Zoals? Nou, op het rechte stuk heb ik nog wel eens de neiging om mijn voet te ver naar binnen te zetten.”