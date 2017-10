IJssalon in Heerde ondergaat een gedaanteverwisseling

De koude, natte en donkere dagen voor Kerstmis lenen zich niet bepaald voor frisse en fruitige ijsco's. Naar diverse cadeaus is in de feestmaanden echter volop vraag. Daarom wordt Gustoso tijdelijk omgetoverd in een sfeervolle cadeauwinkel met bakproducten van De Bakzolder, woonaccessoires van Countryfield, vogelverwennerijen van Vogeltaart.com en sfeervol Deens servies van Krasilnikoff. Eigenaresse Monique Veldkamp: ,,We kunnen voor klanten cadeaupakketten samenstellen en serveren koffie, thee, warme chocolademelk of een glaasje fris met een versnapering in de vorm van bijvoorbeeld een wafel of een muffin.''