In Heerde werd 11 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Na dodelijk ongeval in Wapenveld zwelt roep om ingrijpen aan: ‘Wij gaan er niet meer overheen’

Jaren geleden werd de noodklok al eens geluid. En na het tragische ongeluk van eerder deze week gebeurt dat nogmaals. Er moet een onderzoek komen naar de haalbaarheid van een vrij liggend fietspad langs de Molenweg in Wapenveld. ,,Er moet nu maar eens duidelijkheid komen over de vraag wat wel of niet haalbaar is.”