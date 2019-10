In Heerde worden alle straten versierd tijdens bevrijdingsdag op 17 april 2020

Goudschat in Moskou virtueel toch aanwezig op Veluwe-expositie in Apeldoorn

11 oktober Bijzondere vondsten uit de Veluwse grond staan komend weekend centraal tijdens de Nationale Archeologiedagen in Apeldoorn, Epe, Vaassen en Heerde. Het gaat daarbij met name om sieraden. Bijzonder daarbij: een expositie waarbij via een hologram schatten te zien zijn die duizenden kilometers verder liggen.