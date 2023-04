In Heerde wordt er jaarlijks 681 kilogram afval geproduceerd

Bewoners appartemen­ten bij Boni in Hattem vinden parkeer­druk­te ‘geen probleem, maar wel irritant’

Zaterdag is het aan het einde van de ochtend en later op de middag zoeken naar een vrij plekje op de parkeerplaats bij supermarkt Boni aan de Kleine Gracht in Hattem. Het parkeerpleintje is bijna continu vol. Dat is de inzet van een rechtszaak tussen de gemeente Hattem en de verhuurder van de twaalf appartementen naast en boven de supermarkt. Bewoners halen hun echter hun schouders op.