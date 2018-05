In Heerde zijn ze eruit

,,Drie wethouders die buiten de gemeenten wonen’’, stipte formateur Dick van Norel tijdens de presentatie nog even aan. ,,Dat heeft her en der voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. Anderen zeggen juist dat het dualisme ten top is. Het zorgt in ieder geval voor een frisse blik.’’ Al gaat dat voor in Hasselt woonachtige Meijer en Oenenaar Berkhoff niet helemaal op. Zij waren de laatste jaren ook al wethouder in Heerde en zijn dus al ingeburgerd. Voor Cegerek ligt dat anders. De Apeldoornse is nieuw in Heerde. ,,Daardoor zal ik extra goed mijn best moeten doen’’, beseft ze.