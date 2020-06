Inbrekers stranden bij voordeur brandweerkazerne Heerde

,,We zijn goed beveiligd’’, stelt Gerry Zandvliet, postcommandant van de brandweer in Heerde, die een uurtje eerder de politie op bezoek had. ,,We hebben aangifte gedaan van poging tot inbraak en dinsdag komt de verzekering om de schade op te nemen. Bij de deur is een deklat kapot en de kozijnen zijn wat ontwricht. Waarschijnlijk met een koevoet.’’

Zandvliet is amper verbaasd dat zijn kazerne is uitgekozen. ,,Hulpverlener of niet, deze categorie mensen maakt geen onderscheid waar ze hun inbraak doen. Maar gelukkig zijn ze niet binnen geweest, anders was het alarm wel afgegaan.’’

Boekelo