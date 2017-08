Inburgering op de Schaapskooi in Heerde

videoIeder jaar neemt Vluchtelingenwerk haar cursisten op de Veluwe mee naar een uitstapje, om zo het gebied te leren kennen. Dinsdag was het de beurt aan zo’n 15 mensen uit Syrië en Eritrea om alles te weten te komen over de ‘Schaapskooi’.

Een betere vertolker is er eigenlijk niet te vinden. Schaapherder Lammert Niesing vertelt dinsdagmorgen in zijn schuur met passie van alles over zijn kudde aan de 15 mensen uit Syrië en Eritrea.

Vanwege wol

Zij proberen in te burgeren op de Veluwe en krijgen op de Renderklippen tussen Epe en Heerde uitleg over de schapen. ,,Wij houden de dieren vooral vanwege de wol, het haar”, vertelt Niesing. Om het beter uit te leggen doet hij zijn pet af en wijst hij naar zijn haar: ,,met hier.”

Taalles

Het merendeel van de aanwezige cursisten, wonend in de gemeente Heerde of Epe, spreekt al redelijk Nederlands en is bezig met de cursus inburgering. Wekelijks krijgen de mensen uit Syrië en Eritrea zo’n acht uur taalles. Tot deze week. ,,Nu hebben ze een paar weken vakantie. Vlak voor die tijd proberen we altijd een leuk uitstapje te regelen. Dit keer is dat de Schaapskooi. En het werkt”, vertelt Janine Vinke.

Picknick

Na de wandeling volgt voor het stel nog een picknick op de hei; veel Hollandser kan het bijna niet. ,,De meesten hebben veel meegemaakt, ze hebben last van trauma’s. Dan is dit gewoon een leuk dagje uit”, zegt Vinke. Voor herder Niesing is het ook een bijzondere dag geweest: ,,Er komen hier normaal niet zo vaak buitenlandse gasten, dus dit is wel uniek.”