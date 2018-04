Informateur Heerde: PvdA in plaats van VVD

Als het voorstel van Van Norel wordt opgevolgd, betekent dat dat de PvdA in Heerde in de plaats komt van coalitiepartij VVD.

Na informerende gesprekken heeft een coalitie van CU-SGP, CDA en PvdA volgens Van Norel het meest kans van slagen. De informateur sprak sinds woensdag 28 maart met de zes lijsttrekkers van de politieke partijen in Heerde. Zowel in groepsverband als individueel. Hij keek met hen terug op de verkiezingsuitslag en schetste toen het proces om tot een nieuwe coalitie te komen.

Wensenlijst

Tevens maakte hij bekend dat de zittende wethouders Wolbert Meijer (CU-SGP) en Jan Berkhoff (CDA) beoogd wethouder zijn. De nieuwe mogelijke coalitiepartner PvdA draagt Yasemin Cegerek voor als kandidaat-wethouder. Yasemin Cegerek (4) woont in Apeldoorn en was in het verleden Tweede Kamerlid voor de PvdA, Statenlid in Gelderland en raadslid in Enschede. Ook werkte ze voor milieu adviesbureau.