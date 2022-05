Inhaalactie op A50 loopt verkeerd af: auto op de kop bij Wapenveld

Voorzitter Bertus (62) wordt vrijwilli­ger met een taak: gehaktbal­len halen voor de skeeler­club in Heerde

De voorzittershamer is zo’n beetje aan zijn hand vergroeid. Bertus Dokter (62) hield hem 27 jaar vast voor de Skeelerclub Oost Veluwe in Heerde. Eind deze maand, twee dagen voor de start van het nieuwe skeelerseizoen, schuift hij hem door. Niet omdat hij de vereniging zat is. ,,Juist niet. Ik wil dat de club met een frisse wind de kans heeft om door te bloeien.’’

