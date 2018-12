Jacqueline Koops-Scheele wil ‘echte burgermoeder’ voor Heerde worden

Nadat Koops-Scheele zelf een plaatselijke CU-fractie in het leven riep in Amstelveen, ging het snel. Van raadslid werd ze wethouder in Amstelveen en daarna in Stichtse Vecht. Haar toga hing ze in de wilgen. Over enkele weken wacht haar een nieuwe uitdaging, als burgemeester in Heerde. Daartoe verhuist ze spoedig van het westen naar het oosten van het land. Een flinke stap voor een alleenstaande moeder met twee jonge kinderen. Is dat niet te veel hooi op één vork? Totaal niet, denkt Koops-Scheele, die zich graag nader voorstelt. Op terughoudendheid is ze daarbij niet te betrappen. ,,Ik ben nu eenmaal een open boek, transparant, eerlijk, integer.’’