Jagers gaan meer wilde zwijnen schieten in Wapenveld

In het gebied ten westen van Wapenveld mogen zich maximaal zo’n 40 a 50 zwijnen ophouden. ,,Dat zijn er nu echter een stuk meer’’, aldus Marten Venema, woordvoerder van de gemeente Heerde. ,, En omdat straks ook de eerste worpen met jongen weer komen, is het nu tijd om actie te ondernemen en het aantal varkens terug te brengen tot de gewenste wildstand. De jagers zitten daarom nu vrijwel dagelijks op post.’’

In juni 2017 werden voor het eerst zwijnen gesignaleerd in het Stationspark in Wapenveld. Daar was het gegraaf zo erg dat in april van dit jaar de kermis haar attracties moest beperken. Nadat het Stationspark dit voorjaar werd hersteld, hebben de dieren recent opnieuw delen van het park op de kop gezet.

Overlast

De fractie van ChristenUnie-SGP zette het onderwerp onlangs weer op de agenda, nadat de partij was benaderd door bewoners van woonzorgcentrum Rehoboth in Wapenveld. Zwijnen zouden voor veel overlast zorgen en zelfs voor de deur lopen. ,,Dat is gevaarlijk, want dan moeten ze drukke Groteweg ook oversteken. Straks gebeurt er wat en dan is Leiden in last’’, aldus commissielid Ben van der Linde.