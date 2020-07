Jagers op Veluwe schieten te weinig zwijnen af: zorgt mislukt plan voor nieuwe overlastgolf?

Jaar cel geëist tegen ‘eenzame’ Wapenvel­der (73) voor in brand steken zelfdovend gordijn

13 juli Hij was in de war en over zijn toeren, vereenzaamd geraakt na het overlijden van zijn echtgenote ruim twee jaar geleden. In die toestand stak de 73-jarige Peter van de B. uit Wapenveld een gordijn in zijn woonkamer in brand. En hoewel het een zogenoemd ‘zelfdovend’ gordijn was, oordeelt het Openbaar Ministerie dat er gevaar voor goederen en voor de bovenburen ontstond.