Jagers willen nieuwe vraag in rij-examen: Wat móet je doen na aanrijding met wild?

Het virus laait opnieuw op in Heerde: 'Er is alle reden tot zorg’

27 september Sinds het plotselinge vertrek van burgemeester Jacqueline Koops, staat wethouder Wolbert Meijer aan het roer in Heerde. Hij werd net als Koops dit voorjaar getroffen door corona en was wekenlang uitgeschakeld. Nu laait zowel in Heerde als in zijn woonplaats Hasselt het virus opnieuw op. ,,Ik ben bezorgd, we zitten op een kantelpunt.’’