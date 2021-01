Jan Berkhoff stopt als wethouder van Heerde: ‘Mijn rol is uitgespeeld’

De rek is eruit, de rol die wethouder Jan Berkhoff (65) van Heerde het liefste speelde is hem te zwaar geworden. ,,Het bezorgt me stress en maakt me moe. Niet eerder heb ik me zo gevoeld. Ik wilde er ook niet aan maar ik mis de mentale veerkracht om dit werk goed te kunnen blijven doen. Het kost te veel energie.’’ Hij valt even stil, wikt zijn woorden. ,,Het voelt als blootgeven en het maakt me kwetsbaar. Ik heb dat nooit eerder gehad. Maar ook ik ben maar een mens en ieder mens is kwetsbaar.’’