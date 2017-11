Jan, Jan en Helene doen alles samen

Ze hebben een speciaal bed laten maken. En de notaris moest een constructie voor de hypotheek bedenken. Elke relatie is anders, maar die van Jan, Jan en Helene uit Wapenveld toch wel bijzonder. Ze hebben een polyamoreuze verhouding en doen het liefst alles met z'n drietjes. Jan is Jan Tromp, de andere Jan is Jan Keijzer. Ze delen hun vrouw: Helene Baayen.

,,We hebben nu een bed op maat laten maken. Slaapt heerlijk. Lepeltje, lepeltje, lepeltje'', vertelt de 47-jarige Jan Tromp. Helene en haar Jannen verruilden een aantal maanden geleden het rijtjeshuis van fysiotherapeut en tantramasseur Helene in Heerde voor een vrijstaande woning in het buitengebied van Wapenveld. De drie wonen niet alleen aan de rand van het bosrijke landgoed Petrea, er wordt ook hard gewerkt. In hun praktijk Pure Nature Passion en buiten, want Helene traint paarden. Ze neemt deel aan nationale en internationale kampioenschappen endurance.

Helene (47) is al negen jaar gelukkig met Jan Tromp. Sinds 2015 delen de twee hun leven met Jan Keijzer. De drie geloven niet dat iedereen monogaam kan zijn. ,,Voor veel mensen is één geliefde niet genoeg, ze gaan dan meestal vreemd. Maar dat moet stiekem. Mensen worden daar doodongelukkig van.'' Helene is alleen met Jan Tromp getrouwd. Met Jan Keijzer kan dat door de wetgeving niet. Toch wonen ze samen in één huis en leven ze als volwaardige partners.

Overspel

Het drietal heeft een polyamoureuze verhouding. Polyamorie staat voor een levenswijze waarin mensen meer dan één liefdesrelatie tegelijkertijd hebben, waarbij ruimte is voor seksualiteit. Polyamorie onderscheidt zich van vreemdgaan of overspel, dat zonder toestemming van de partner gebeurt en daarmee als immoreel wordt gezien. Bij polyamorie hoeft geen sprake hoeft te zijn van een huwelijk, zoals bij polygamie.

Volgens Helene is 'tweede' Jan het ontbrekende puzzelstukje in hun leven. ,,Onze datingsite voor polyamorie kon wel kon wel een update gebruiken. Dus we plaatsten een oproep. Daar reageerde Jan op. Hij zit in de automatisering. Is IT'er. Om een lang verhaal kort te maken: de website heeft nog steeds een update nodig. Jan heeft zich vooral nuttig gemaakt op ander gebied'', grinnikt Helene.

Jan Keijzer (50) woonde in Amsterdam en was jarenlang getrouwd, vooral 'omdat dat zo hoort'. Op liefdesgebied was hij al een beetje aan het experimenteren geslagen en bezocht met zijn toenmalige vrouw verschillende parenavonden. ,,Ik las over polyamorie. Het idee sprak me gelijk aan. Ik stelde mijn vrouw voor om samen op ontdekkingspad te gaan. Dat vond ze goed.''

Jan Tromp is ook verbaasd als Helene hem vertelt dat ze een andere Jan ook leuk vindt. ,,Laat ik het zo zeggen: Jan zag er niet echt aantrekkelijk uit. Een depressief ogende nerd. Maar ik heb tegen Helene gezegd: ga het maar aan.'' Dat deed ze. ,,En zie hoe goed het met hem gaat. Hij volgde zijn hart en is gelukkig.'' Jan Keijzer knikt: ,,Zelfs mijn 89-jarige vader zegt: 'Kom maar gezellig met z'n drieën'. Als je zelf helder bent, is het vaak voor de ander helemaal geen probleem.''

Het drietal is de komende maanden te zien bij LINDA.tv in de reeks Liever met z'n drietjes. Daarin gunnen ze de kijkers een blik in hun bijzondere, maar soms ook hele gewone leven. LINDA.tv is te zien op desktop, tablet of mobiel en heeft inmiddels ruim 415.000 kijkers. Het korte presentatiefilmpje van Liever met z'n drietjes werd zo massaal bekeken dat de server vastliep.

In hun leven lopen Helene en haar Jannen wél regelmatig tegen bureaucratische regels aan. Een hypotheek afsluiten met zijn drieën bleek bijvoorbeeld onmogelijk. Daarom hebben ze een ingewikkelde constructie bedacht om hun nieuwe huis te financieren. ,,De notaris in Heerde vond het geweldig om mee te denken. Ze had dit ook nog nooit eerder bij de hand gehad.''

Kinderen

Helene heeft geen kinderen. De beide Jannen hebben er elk twee. Toevalligerwijs ook nog in dezelfde leeftijd: nu 19 en 21 jaar. Jan Tromp: ,,Ze hebben er geen enkel probleem mee, nooit gehad ook. Ze vertellen er ook gewoon op school over. We zijn er vanaf het begin heel open over geweest.'' Ook uit de omgeving krijgen ze geen vervelende reacties. Helene: ,,Dan zeggen ze dat er op de Veluwe niets kan, maar dat is een vooroordeel. De mensen hier laten elkaar in hun waarde, gunnen ons dit. Laatst zei een buurvrouw nog tegen me: 'Geniet er maar van meid'.''