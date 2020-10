Jan Willem Wiggers wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Heerde

Familiedra­ma Heerde: buurman John had binnen week al een niet-pluisge­voel

14 september Terwijl mannen in witte pakken op maandag nog volop bezig zijn met het onderzoek in de woning, maakt de politie bekend dat ze de 45-jarige Heerdenaar verdenken van moord of doodslag op zijn moeder (66). Zij werd afgelopen weekeinde dood aangetroffen in haar woning.