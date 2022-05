Jannes skeelert al 20 jaar niet meer in Heerde, maar steekt wel 40 uur per week in de club

Camping­paar van De Zandkuil in Heerde gaat vaste gast Piet Paulusma enorm missen

Groot verdriet op camping De Zandkuil in Heerde. Eigenaresse Petra Beets had vaste campinggast Piet Paulusma deze zomer graag willen begroeten. De weerman die elk jaar op haar camping staat, overleed vandaag aan de gevolgen van kanker. ,,Ik heb het net gehoord. Zijn dochter belde me. We gaan hem ontzettend missen’’, vertelt Beets geëmotioneerd.

