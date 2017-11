‘Jat die maar’ moet fietsendiefstal voorkomen

Is het een nieuwe manier om de fietsendiefstallen in de grote steden tegen te gaan? De sticker op het zadel met als tekst ‘jat die maar’ en daaronder een pijl naar rechts van Hallo Reclamebedrijf uit Wapenveld trekt in ieder geval de aandacht. Vijf vragen aan eigenaar Wilco Jonker over zijn nieuwe creatie.

1. Waarom heb je deze sticker gemaakt?

,,Het is eigenlijk gewoon als grap. Ik heb recent zo’n sticker gemaakt voor een neefje van mij. Hij zit op kamers in Amsterdam en zijn fiets was al een paar keer gestolen. Hij wilde daarom een sticker met een tekst als ‘afblijven’, maar ik heb er maar iets leukers van gemaakt. Het zou natuurlijk mooi zijn als het werkt, maar of dat ook zo is weet ik niet.”

2. Ga je deze sticker nu vaker verkopen?

,,Als mensen hem willen hebben moeten ze me maar mailen. Dan stuur ik ze er eentje op. Het is voornamelijk bedoeld voor studenten die op kamers wonen in de steden. ‘Een sticker is goedkoper dan een hangslot’ is een beetje de achterliggende gedachte.”

3. Maar met deze sticker wijs je naar een andere fiets. Erg sociaal is dat toch niet?

,,Dat klopt. Maar het is ook niet echt als serieuze oplossing bedoeld hoor. Het moet ook leuk zijn, met zo af en toe een knipoog.”

4. Is je neefje niet bang dat zijn fiets nu juist wél gestolen gaat worden?

,,Ha, daar hebben we het niet over gehad. Maar als een fiets met zo’n sticker wordt gejat, dan kun je hem wel snel herkennen. De fiets valt nu immers op. Maar dan moeten er ook weer niet te veel zijn met zo’n sticker op het zadel, want dan is het effect weer uitgewerkt.”

5. Hoe krijg je de tekst goed op je zadel?

,,Het is een sticker die in de vorm van een zadel past. Het is dus geen hoesje of iets dergelijks. Je kunt het er zo op plakken.”

Geïnteresseerden in een sticker kunnen mailen naar: info@halloreclame.nl. De kosten voor drukken en verzending bedragen 7,50 euro per stuk.