Jenaplanschool Heerde apetrots op landelijke prijs

Wie het schoolgebouw binnen loopt in buurtschap Hoorn, laat zijn blik al snel vallen op de grote houten kast. Daarin staat sinds kort een trofee te stralen: de Peter Petersen Prijs 2018. Het beeldje is afgelopen week uitgereikt aan de Jenaplanschool in Heerde tijdens de conferentie van de Nederlandse Jenaplanvereniging, als ‘pareltje’ in het onderwijs.

Het is dan ook niet niets waar de Jenaplanschool de laatste jaren mee bezig is. Drie jaar geleden is gestart met een kennismaking met wetenschap en technologie. Uiteindelijke is daar een leerlijn met een doel uit ontstaan: Groepsgewijs probleem oplossen met betrekking tot bèta burgerschap.

Oplossingen

Dat klinkt wellicht wat wollig, maar dat is het allerminst, zo legt leerkracht Marianne Bosch-Major uit. Zij heeft samen met Miriam Rave speciaal hiervoor een opleiding van drie jaar gevolgd. Met ook Mariël Bastiaan geeft het tweetal les tijdens verschillende projecten op de school. ,,Eigenlijk zijn we oplossingen aan het zoeken voor maatschappelijk relevante onderwerpen”, legt Bosch uit. ,,We willen de kinderen mede verantwoordelijk maken voor de wereld.”

Zaken als waterverspilling, de plastic soep en het recyclen van bijvoorbeeld spuitbussen zijn al aan de orde geweest. ,,We gaan in een flexibel stappenplan te werk. Wij geven de leerlingen de mogelijkheden op onderzoek uit te gaan. Zij zijn nieuwsgierig en gaan verder op pad om antwoorden te vinden”, vervolgt Bosch. ,,We gaan het nog verder ontwikkelen en uitbreiden.”

Presentatie

Ieder jaar wordt de Peter Petersen Prijs, vernoemd naar de grondlegger van het jenaplanonderwijs, uitgereikt. De Heerde vorm is hiervoor aangedragen en genomineerd. Vorige week volgde een flitspresentatie, met onder meer een vlog van de leerlingen. Na afloop is de school uit Heerde als winnaar bekendgemaakt. ,,Natuurlijk zijn we megatrots”, zegt directrice Gertine Vorstelman. ,,Het is erkenning en waardering. We hebben echt iets uit die scholing ontwikkeld”, vult Bosch aan.

Ook de bovenbouwleerlingen zijn trots op de prijs. ,,Het is wel bijzonder voor een kleine school als deze”, weet de 11-jarige Pien. Leeftijdgenoot Thijs is de vlogger tijdens het getoonde filmpje: ,,Dat doe ik thuis ook wel eens. Leuk om op school te doen.” En Sam (11) vindt de lessen interessant: ,,Hoe je bijvoorbeeld anders of beter kunt recyclen”, zegt hij.