Jeugd van Skeelerclub Oost Veluwe rijdt 2000 euro bij elkaar in ‘skeelaton’

VIDEO Koopzondag in Heerde? Dat wringt nogal in het dorp: ‘Maar het mag hier wel wat vrolijker’

Een boodschapje doen of even winkelen op zondag; in Heerde is dat een taboe. Als het aan de lokale PvdA en D66/Groen Links ligt, komt daar verandering in. Dorpsbewoners verschillen echter nogal van mening wat de koopzondag betreft. Dat bleek toen de Verkiezingskever van de Stentor in Heerde neerstreek.

15 maart