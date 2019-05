Jongeren doen steeds meer beroep op jeugdzorg; cijfers geven een vertekend beeld

Het relatief hoge percentage heeft te maken met de manier waarop ze de jeugdzorg in Heerde registreren, zegt wethouder Jan Berkhoff. ,,De cijfers kunnen misleidend zijn. Wij gooien alles op één hoop binnen Heerde. De lichtere hulp die vroeger via scholen werd verleend en nu via het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook de individuele maatwerkvoorzieningen. Dan kom je uit op een hoger percentage.’’

Zou Heerde alleen de hulp op maat voor jeugd tot en met 18 jaar registreren, dan zou de Veluwse gemeente uitkomen op een percentage van 9,7 procent. Tel je de groep van 18-23 jarigen erbij op die gebruikt maakt van jeugdhulp dan zou Heerde op zo'n 12 procent zitten, iets boven het landelijke gemiddelde. ,,Zo slecht doen we het dus niet’’, stelt Berkhoff. ,,Zeker als je daarbij meeneemt dat wij ook nog een instelling als de Campus Jeugdzorg binnen de gemeentegrenzen hebben.’’

Tekorten

Jeugdzorg stelt gemeenten voor steeds grotere problemen. De ene na de andere gemeente zegt te kampen met forse tekorten op de begroting. Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in handen van gemeenten. Voordien was het rijk verantwoordelijk. Gemeenten moeten met minder geld de zorg efficiënter organiseren. Maar dat valt tegen.

Het CBS becijferde dat in 2018 één op de tien jongeren gebruik maakt van een vorm van jeugdzorg. Volgens een recent verschenen onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp in de periode 2015-2017 gestegen met 12 procent. In bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten is het aantal cliënten gestegen, terwijl de budgetten zijn gekrompen.

Volledig scherm Het CBS becijferde dat in 2018 gemiddeld één op de tien jongeren gebruik maakt van een vorm van jeugdzorg. © CBS

Staphorst

In sommige gemeenten doet zelfs ruim 17 procent van de jongeren een beroep op een voorziening. Heerde is op basis van de CBS-cijfers één van die gemeenten waar relatief veel jongeren jeugdzorg krijgen, evenals Putten en Zutphen. Opvallend is dat in gemeenten als Urk en Staphorst minder dan 7 procent van de jeugd beroep doet op jeugdzorg. Daar hebben ze in Staphorst wel een verklaring voor. ,,Inwoners van de gemeente Staphorst hebben een enorm sterk, sociaal netwerk met elkaar’’, zegt woordvoerster Lidy Uiterwijk Winkel. ,,Er zijn hechte (kerkelijke) gemeenschappen en wanneer er sprake is van moeilijkheden, vangen zij elkaar op, voordat zij gebruik zullen maken van daarvoor ingerichte instanties. Dit verklaart het lage aantal jongeren dat om hulp naar een organisatie stapt.’’

Stroppenpot