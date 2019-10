Jongeren Heerde koploper bij jeugdzorg: hoe is dat in jouw gemeente?

Bijna zestien procent van de jongeren uit de gemeente maakte de eerste helft van dit jaar gebruik van enige vorm van jeugdzorg. Dat is het meeste van heel Nederland. Putten staat in deze regio op nummer twee met ruim twaalf procent. Op het strenggelovige Urk maakt nog geen zes procent gebruik van jeugdzorg. In Staphorst ligt dat aantal rond de vijf procent.

Toename jeugdzorg

Steeds meer jongeren krijgen een vorm van jeugdzorg. In de eerste helft van dit jaar ging het om zeker 366.000 jongeren. Dat is een toename van bijna vijftien procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Jeugdzorg is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in handen van gemeenten. Daarvoor was het rijk verantwoordelijk.

Cijfers achterhaald

Steeds meer gemeenten geven aan dat ze miljoenen tekort komen, onder meer door de oplopende vraag naar jeugdzorg. Gemeenten geven aan dat de budgetten voor jeugdzorg vóór de overheveling vanuit het rijk in 2015 zijn vastgesteld op basis van cijfers die inmiddels achterhaald zijn. Het kabinet trekt de komende jaren ruim een miljard euro extra uit voor jeugdzorg. Volgens gemeenten is dat nog niet genoeg. Eerder deze maand deden Overijsselse gemeenten een oproep voor meer geld in een brandbrief aan het ministerie van Financiën en Tweede Kamerleden.

Alles op één hoop

Ook vorig jaar deden relatief veel jongeren in de gemeente Heerde een beroep op jeugdzorg. Wethouder Jan Berkhoff legde toen uit dat het relatief hoge percentage te maken heeft met de manier waarop ze de jeugdzorg in Heerde registreren. Hij zei: ,,Wij gooien alles op één hoop. De lichtere hulp die vroeger via scholen werd verleend en nu via het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook de individuele maatwerkvoorzieningen. Dan kom je uit op een hoger percentage.’' Hij telde daar ook het feit bij op dat jeugdhulpverleningsinstelling Campus Jeugdzorg zich binnen de gemeentegrenzen bevindt.

Sociaal en economisch

Het statistiekbureau heeft ‘geen zicht’ op mogelijke oorzaken van de verschillen in cijfers over jeugdzorg tussen gemeenten’, maar meldt wel dat ‘sociale en economische omstandigheden hieraan ten grondslag kunnen liggen’. Daarnaast kan het mogelijk ook komen door de beleidskeuzes van gemeenten.

Ook duur van zorg neemt toe

Het CBS meldt dat niet alleen steeds meer jongeren jeugdzorg krijgen, maar stelt ook dat de gemiddelde duur van het traject steeds langer wordt. In 2015 duurde een behandelingstraject voor jeugdhulp nog gemiddeld 233 dagen, in 2019 was dat 346 dagen. De gemiddelde duur van jeugdbescherming nam in deze periode wel af.

Plattelandsgemeenten

In veel plattelandsgemeenten wordt minder een beroep wordt gedaan op voorzieningen die onder de jeugdzorg vallen. Olst-Wijhe, Raalte, Zwartewaterland, Nunspeet, Elburg, Ommen, Dalfsen en Berkelland blijven bijvoorbeeld onder de tien procent.