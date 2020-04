Journalist dringt stiekem corona geteisterd verzorgingstehuis binnen in Heerde

update Voedsel­bank Heerde ligt tijdelijk stil vanwege coronavi­rus

1 april De uitgifte van voedselpakketten bij het Trefpunt in Heerde is voorlopig gestopt. De Voedselbank Vaassen Epe Heerde en omgeving kan de veiligheid van de vrijwilligers niet meer garanderen. De locatie is te klein om de afstandregels in verband met het coronavirus in acht te kunnen nemen.