Juf Ria uit Heerde vindt voorlezen een feestje

videoVandaag beginnen de Nationale Voorleesdagen en worden alle peuters en kleuters op basisscholen, peuterspeelzalen en op het kinderdagverblijf in de regio voorgelezen. Door bekende of onbekende Nederlanders. Maar voorlezen - 'verhaaltje voor het slapen gaan' - is in menig gezin al lang geen standaard onderdeel meer van het avondritueel.

Het is muisstil in de klas. Juf Ria leest voor uit 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup, verkozen tot het prentenboek 2018. Niet voor niets, blijkt in groep 2 van basisschool Het Talent in Heerde. Esmee zou het liefst bij juf op schoot kruipen, het kleine blonde meisje wil niets missen van het verhaal. En zeker niet van de plaatjes. Ook Fabian is een al oor. Het 5-jarige ventje gaat helemaal op in het verhaal over het grote verrassingsfeest voor de slapende tijger. Beide kleuters hangen aan de lippen van juf.

Netflix als vervanger

Voorlezen. Het is een van de leukste activiteiten die je kunt doen met kinderen. Vinden ouders, leerkrachten en kinderen zelf. Toch staat het voorlezen onder druk. Vooral thuis. Het verhaaltje voor het slapen gaan is al lang geen standaard onderdeel meer van het avondritueel. Netflixen op de tablet wel. ,,De wereld verandert enorm, de concurrentie van voorlezen is groot. Netflix, gamen. We hebben er onderzoek naar gedaan en gelukkig staat voorlezen in de top-3 van activiteiten voor jonge kinderen. We lezen in Nederland nog steeds veel voor. Maar het kan altijd beter'', zegt Peter Rosendaal van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de initiatiefnemer van de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen staat op plaats drie. ,,Na buiten spelen en daar valt prima mee te leven. Maar de eerste plaats wordt ingenomen door tv-kijken en dat zouden we graag anders zien.''

Minder lezen

Het aantal lezers in ons land is de afgelopen tien jaar fiks afgenomen, blijkt uit onderzoek onder 11.000 mensen. In 2016 las 72 procent van de Nederlanders in zijn vrije tijd, terwijl dat in 2006 nog 90 procent was. Vooral jongeren hebben steeds minder met lezen op. Volgens Rosendaal pakt een kind dat veel is voorgelezen later zelf eerder een boek.

Het is voor het eerst dat stichting CPNB onderzoek heeft gedaan naar hoeveel er wordt voorgelezen in ons land. ,,Je ziet de populariteit van het scherm, tablet en smartphone. Daar is niets mis mee. Als het maar niet ten koste gaat van het voorlezen. Het kan naast elkaar.''

Snuffelen

Dat vindt juf Ria van den Berg ook. ,,We kijken en luisteren af en toe naar een digitaal prentenboek. Dan zet ik het geluid uit en lees zelf voor.''

Maar de juf van groep 2 houdt zelf toch wel erg van het papieren boek. ,,Je kan er heerlijk aan snuffelen, het even vasthouden en er doorheen bladeren. Boeken zijn goed voor de taalontwikkeling; nieuwe woorden, zinsopbouw. Voorlezen geeft plezier, de kinderen genieten. Maar het is ook goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze worden er nieuwsgierig van, het stimuleert hen om zelf te gaan lezen en het is goed voor de concentratie.''

Maar dat is op school, hoe gaat het thuis? ,,Mijn moeder leest voor uit Jip en Janneke'', zegt Fabienne, die thuis geen tablet heeft. Fabian wel, hij speelt vooral games op de iPad. ,,Maar papa en mama lezen mij allebei ook voor. Uit Floddertje. Mama is het beste, zij kan het mooiste voorlezen.''