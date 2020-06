Kat Semmie (1) met luchtbuks doodgeschoten in Wapenveld: ‘Gooi dan een emmer water...’

,,Normaal blijft hij overdag altijd binnen, maar zondag was dat eens niet zo’’, vertelt Tessa Jonker een dag later over Semmie. ,,We hebben ’m al sinds-ie een kitten was. Mijn vriend zag hem voor het huis langs lopen en zei: ‘Wat doet-ie raar!’ Het leek wel of hij een epileptische aanval had, of een herseninfarct. Op het pad van de buurvrouw stortte hij zo ter aarde. We stonden erbij en keken ernaar. Zijn ogen gingen op mute en toen was het klaar...’’