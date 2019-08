‘Kick it Soccer’ voor Josh Roelofs op Padd’ndag

De aftrap van het spel wordt om 12.00 uur gedaan door Josh Roelofs zelf. Bij het spel ‘Kick it Soccer’ moeten deelnemers proberen zo snel mogelijk acht penaltys te nemen. De game houdt de score en de tijd bij en daar rolt een totaalscore uit. Deelname kost een euro per poging en die gaat naar het goede doel.

Opbrengst

Voor de winnaar is er een pannenkoekenfeest voor zijn familie of team te winnen voor maximaal 15 personen. Meteen na afloop om 17.00 uur wordt de opbrengst bekend gemaakt en overhandigd aan Josh Roelofs.

Ruimteschip

Het opnemen van de game ‘Kick it Soccer’ is één van de onderdelen in de nieuwe formule voor de Padd’ndag. Het tradtionele rogge dorsen blijft gehandhaafd maar met met dit spel en de Lasergame Experience in de vorm van een groot ruimteschip, wil men ook de jeugd aanspreken. De Paddndag wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang tot Vrieze’s Erfgoed is gratis. Het volledige programma is te vinden op www.vriezeserfgoed.nl