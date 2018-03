Kinderen Heerder basisschool strijken in Epe neer

Met certificaat en borrel op op de brommer in Marle

25 maart Een snorfietser is op de Marledijk in Marle aangehouden omdat hij veel te hard reed op zijn snorfietsje. De verkeerspolitie zag de meetapparatuur 48 kilometer per uur aantikken terwijl 25 mag. De bestuurder had bij de aanhouding een verrassing in petto: hij toonde een bromfietscertificaat.