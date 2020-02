Kledingbank De Cirkel in Heerde barst uit zijn voegen, nieuwe plek gewenst

Dit is waarom de molen in Veessen droog blijft bij hoogwater in de IJssel

13 februari Met verbazing constateert Gerrit Kouwenhoven dat de stijging van het hoge water in de IJssel bij Veessen vrij beperkt blijft. ‘Nog geen 4.00 meter boven NAP. Hoogste stand bij Lobith was 13,63 meter. Eerder was 12 meter bij Lobith voldoende om over de 4 meter heen te gaan”, deelt de Veesser molenaar.