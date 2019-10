Kleine school in Heerde moet uitbreiden en geeft uit nood les in bieb, directiekamer en personeelsruimte

Met 122 leerlingen in het gebouw aan de Beatrixweg is de grens bereikt. Volgens de regels moet het gebouw 875 vierkante meter groot zijn. De praktijk blijft steken op 689 vierkante meter. ,,Er is te weinig ruimte voor de leerlingen die er zijn", constateert Bert Stam. Hij is regiodirecteur van Stichting Primair openbaar onderwijs (Proo), waar de school onder valt. ,,Vorig jaar hebben we het geprobeerd in de hal. Maar veertig kleuters in een ruimte is heel vol. In drie lokalen die aan elkaar grenzen kan best, maar het is verre van ideaal.”