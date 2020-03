Klooster Hulsbergen bij Wapenveld had flinke gracht, blijkt uit radaronderzoek

Video Vorig jaar won haar zus, nu is Lotte (10) uit Apeldoorn de beste voorlezer

11 maart Het zit in de familie. Dat kan niet anders, want vorig jaar was haar zus Karlijn de beste voorlezer van de noordelijke Veluwe. Dit jaar is de eer aan Lotte Stoltenborgh (10) uit Apeldoorn. ,,Mijn zus heeft me best goede tips gegeven.’’