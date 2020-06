Kloppend hart van SamenLoop voor Heerde

De derde editie van de SamenLoop voor Hoop in Heerde zou vorig weekend worden gehouden maar werd afgelast vanwege de coronacrisis. Volgens woordvoerder Ditty Jagersma is het kloppend hart in de video een teken van medeleven aan alle nabestaanden van mensen die zijn overleden aan corona, aan kanker, of welke ziekte of op welke wijze dan ook. ,,Maar is ook een bemoediging voor mensen die leven met of na een ziekte en voor kwetsbare en eenzame mensen.’’