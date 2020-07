Kortsluiting in huistelefoon verwoest bovenverdieping van woonboerderij in Veessen

Wolvenwel­pen op de Veluwe werden al vroeg gesigna­leerd en dat is vrij bijzonder

1 juli Het is ‘vrij bijzonder’ dat het tweede nestje wolvenwelpen op de Noord-Veluwe nu al is gesignaleerd, zegt Glenn Lelieveld van het meldpunt Wolven in Nederland. ,,Dat gebeurt elders in Europa pas in het najaar.” Het wolvenpaar dat de Noord-Veluwe als territorium heeft gekozen, heeft opnieuw jongen gekregen. Het is voor de tweede keer in anderhalve eeuw dat in Nederland wolvenjongen zijn geboren. Waarschijnlijk zijn het er vier.