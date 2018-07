Kou tussen modelvliegers en gemeente Heerde uit de lucht

Uitpraten

De modelvliegers vroegen een ontheffing aan voor de container, maar later bleek via Rijkswaterstaat dat bouwwerken van maximaal 30 vierkante meter zijn vrijgesteld van vergunningsplicht en alleen weg moeten als de geul wordt gevuld met water. De container, van 15 vierkante meter, mag er dus gewoon staan en een vergunning is niet nodig.

De gemeente en de modelvliegers hebben onlangs bij elkaar gezeten ter afronding. ,,We hebben de zaak uitgepraat. De vergunning kan in de prullenbak en de vereniging krijgt de legeskosten van 365 euro terug. Het is mooi zo”, zegt waarnemend burgemeester Fred de Graaf. Zo denkt secretaris Herbert Peek van de modelvliegers er ook over: ,,We hebben nog een claim ingediend met schadeposten, daar krijgen we niks van. Maar het is klaar. We hebben er onlangs nog vijf leden bij gekregen. Of dat hiermee te maken heeft? De perikelen gaven wel onzekerheden. Die zijn nu weg.”