Kozakken-monument geplaatst in Veessen

In 1813 werd de heerschappij van Napoleon over Europa door het Russische leger beëindigd. Een regiment uit Basjkortostan maakte deel uit van de troepen. Basjkortostan is nu een autonome republiek binnen de Russische Federatie en gelegen aan de voet van de Oeral. Het regiment kwam destijds in het oosten Nederland binnen, bivakkeerde in Wijhe en legde bij Veessen een schipbrug over de IJssel. De manschappen staken in november 1813 de rivier over waarna zij hun tocht via Harderwijk en Muiden vervolgden naar Amsterdam. Vanuit de hoofdstad werden de Fransen vervolgens zuidwaarts gedreven en is Nederland bevrijd.