Kozakkenveer bij Veessen vaart door werkzaamheden niet

Het veer heeft de laatste tijd regelmatig niet gevaren door onderhoud aan de oever en de vaargeul. ,,We worden vaak verrast. Ook voor vandaag was ons beloofd dat we weer konden gaan varen, maar de aannemer blijkt niet klaar te zijn met het storten van basaltblokken. Omwille van de veiligheid van de passagiers varen we daarom niet. We gaan er van uit dat het morgen weer kan, maar mensen die een fietstocht maken moeten voor alle zekerheid maar onze Facebookpagina in de gaten houden", zegt secretaris Rob Gerrits van het Kozakkenveer.