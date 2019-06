Krijgt Heerde twee nieuwe hotels en een casino langs de A50?

Langs de A50 in Heerde worden mogelijk twee nieuwe hotels gebouwd met een casino, een fitnesscentrum en een tankstation voor duurzame brandstoffen. Burgemeester en wethouders van Heerde zien het wel zitten, maar de plannen verkeren nog in een pril stadium.

Het ene hotel is een initiatief van MKB Reva bv, dat een aantal jaar geleden door diverse Veluwse gemeenten is ingeschakeld om van de Veluwe weer een populaire vakantiebestemming te maken. Het eerste resultaat daarvan is het plan voor een sport- outdoorcentrum met hotel langs de A50 bij Heerde. Het bedrijf heeft een gemeentelijk perceel op het oog dat ingeklemd ligt tussen A50, Ossenbergweg en Kamperweg, onder de afslag Heerde.

Directeur Eddy Wiersema van MKB Reva heeft het over een sporthotel, waar sportieve activiteiten de basis vormen. Hij denkt daarbij aan fietsen, paardrijden en skeeleren. ,,Maar ook de motorcrossbaan en het Heerderstrand zijn in de buurt. Dat maakt deze locatie zo interessant: in de infrastructuur zijn al miljoenen geïnvesteerd. Wij willen het gebruik van wat er ligt intensiveren. Het moet daarmee de sportieve poort van de Noordwest-Veluwe worden.’’

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm In deze driehoek tussen de A50, Ossenbergweg en Kamperweg zou een sporthotel moeten komen. © Google

Wilde ideeën

,,De invulling doen we verder met de Gelderse Sport Federatie’’, zegt Wiersema. ,,Die is op de hoogte van de wensen van de verschillende sportbonden.’’ Volgens de directeur is het de bedoeling dat professionele sporters en oud-profs bij het hotel amateursporters gaan begeleiden.

Het concept heeft de naam VeluweParc meegekregen en zal de komende jaren op meer Veluwse locaties verschijnen, als het aan Wiersema ligt: ,,We hebben heel veel wilde ideeën, maar meer dan dat is het nog niet.’’ De beoogde locatie is momenteel nog eigendom van de gemeente Heerde. ,,Als blijkt dat er niks kan, zullen wij de grond niet gaan kopen.’’

Casino

Een eindje zuidelijker heeft het bedrijf Gr8 Real Estate eveneens plannen voor een hotel. Dat zou moeten komen in het gebied waar het Transferium, McDonald’s en de Keet van Heerde zitten. Behalve een ‘hotel met 3-sterrenfaciliteiten’ heeft het bedrijf ook het voornemen om hier een casino, een fitnesscentrum en mogelijk ook een ‘tankstation gespecialiseerd in duurzame brandstoffen’ te realiseren. Gr8 Hotels werkt samen met La Place, maar het is niet duidelijk of ze die combinatie ook in Heerde op het oog hebben.

Haken en ogen

De gemeente Heerde laat in een persbericht weten dat het college van burgemeester en wethouders positief tegenover de initiatieven staat. Maar dat betekent niet dat de plannen zonder meer kunnen doorgaan. Zo is de locatie aan de Ossenbergweg mogelijk strijdig met de natuurwaarden die zijn vastgelegd in Natura2000. Het college van Heerde ‘ziet ook dat het ingewikkeld kan worden’ om die reden.

Ook aan de locatie Horsthoek zitten nog veel haken en ogen. Zo heeft het perceel momenteel niet de juiste bestemming. ,,Ook is het plan qua bouwoppervlak en -hoogte groter dan momenteel is toegestaan’’, meldt de gemeente Heerde. Echter: ,,Het college ziet de ontwikkelingen als een goede stap voor Heerde. De plannen bieden mooie kansen voor de economische en recreatieve groei van de gemeente.’’ Pas als de plannen verder ontwikkeld en onderzocht worden, zal blijken of ze daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, meldt de gemeente Heerde tot slot.