Laat de weidevogels maar komen in de Veluwse natuur

VideoOp meer dan twintig plekken is vrijdag een begin gemaakt met het onder water zetten van weilanden. Er moeten plasdrasgebieden ontstaan, die aantrekkelijk zijn voor weidevogels: ,,Langs de rand is straks de tafel voor hen gedekt.”

De hemel is strakblauw deze morgen. De temperatuur stijgt al flink en in de verte dobberen wat eenden en zwanen in de wetering langs de Schraatgravenweg, in het buitengebied van Wapenveld. Wat er nog ontbreekt? Weidevogels. Maar daar wordt de komende periode flink werk van gemaakt.

Lees ook Veluwse landbouwgronden onder water gezet om weidevogels te helpen Lees meer

Collectief Veluwe, dat zich onder meer bezighoudt met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, plaatst 37 pompen op ruim twintig plekken. In het buitengebied van Wapenveld bijvoorbeeld op drie locaties, maar verder ook langs de Randmeerkust bij Oosterwolde, in de Gelderse Waard bij Hattem en op diverse plekken aan de westkant van de IJssel. Die pompen, aangedreven door zonnepanelen, zorgen ervoor dat weilanden onder water komen te staan.

Op gedeeltes van de percelen ontstaan zogenaamde plasdrasgebieden, die aantrekkelijk zijn voor weidevogels. Wormen en larven gaan aan de rand van het water zitten en vormen een prooi voor de volwassen weidevogels. Het water heeft ook een grote aantrekkingskracht op insecten, die weer als voedsel kunnen dienen voor de kuikens van de weidevogels.

Handhaven

De gebieden blijven nat van 15 februari tot 15 juni, want dat is de broedperiode van weidevogels. ,,We plaatsen alleen pompen in kernweidevogelgebied. Dat zijn locaties waar de weidevogels blijvend te handhaven zijn”, zegt Jan Willem Lagerweij uit Epe, als voorzitter van het Collectief Veluwe.

De organisatie van Lagerweij geeft bijna de helft van het budget uit aan het beschermen en behouden van de weidevogels, met name grutto’s en kieviten. ,,Tot 2015 zag je het aantal echt teruglopen. Inmiddels gaat het weer iets beter. Wij proberen te helpen, door het landschap beter in te richten en de omstandigheden te verbeteren”, legt Lagerweij uit. Daarnaast wordt er gekeken naar de bescherming van de vogels, door het gebied bijvoorbeeld af te schermen voor vossen.

Maaien

Het perceel waar de eerste pomp deze vrijdag wordt aangezet is van agrariër Erik Riphagen uit Heerde. ,,We proberen het dit jaar. We gaan zien hoe het gaat”, zegt hij. ,,Dit land heeft al een uitgesteld maaibeleid. Maaien mag niet voor eind juni. Dus het kost me niets. Er is in dit gebied weer aanwas van weidevogels, het zou mooi zijn als dit eraan kan bijdragen.”

Voordat het echt zover is, gaat het nog wel even duren. Alleen het vol laten lopen van het perceel kan al enkele dagen duren. Maar dan is het een lust voor het oog voor de vogels. Of, zoals coördinator Cor Heidenrijk, zegt: ,,Langs de rand is straks de tafel voor hen gedekt.”