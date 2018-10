Lagemaat uit Heerde ontvangt Gelders estafettestokje

In de bouw- en sloopbranche wordt circulair werken steeds vanzelfsprekender. Oftewel: zoveel mogelijk materialen krijgen een tweede leven. 'In de praktijk kunnen ontzettend veel grondstoffen worden hergebruikt. Dit vraagt wel een andere, zorgvuldigere, manier van slopen, maar daardoor behouden materialen veel meer hun waarde', aldus de gemeente Heerde in een persbericht.

Noordgouw

Lagemaat sloopt bijvoorbeeld momenteel circulair bij de voormalige Noordgouw in Hattem. ,,Hoe het pand vroeger is gebouwd, bouwen wij het weer stap voor stap af”, zei directeur Gerd-Jan Jongerman van het verantwoordelijke Lagemaat onlangs daarover in deze krant.