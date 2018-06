Last-minute darten voor voedselbank

Het darttoernooi is 'een buitenkansje'. ,,Omdat de feesttent voor de Zomerweek van Hoorn een week eerder op het terrein is geplaatst, mochten wij er iets extra's in organiseren. We hebben gekozen voor een darttoernooi voor het goede doel'', vertelt Judith Tellegen namens de organisatie, die in handen is van het bestuur van het Hoornerfeest en de Vrienden van Hoorn.