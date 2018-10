Leerlingen CC De Noordgouw in Heerde leren reanimeren

Wie wordt de zeventien­de 'commissa­ris' van Gelderland?

9:40 Een commissaris van de Koning die zich inzet voor een 'gezonde, veilige, schone en welvarende provincie'. Daar is de provincie Gelderland naar op zoek. De meest geschikte kandidaat kan per 1 februari 2019 aan de slag als opvolger van Clemens Cornielje, die in 2005 als zestiende commissaris van de Koningin aantrad.