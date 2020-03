Leerlingen reageren op afblazen examens: ‘Blij? Echt niet’

Ties van Leeuwen (18) en de 19-jarige Nol Braam zitten in vwo-6 op De Noordgouw in Heerde. Bij beide jongens gaat de vlag niet nog uit. Nol staat voor de kernvakken Engels en Wiskunde onvoldoende en had gedacht met het centraal schriftelijk examen in ieder geval Engels op te halen. ,,Het eindexamen is een leestoets en daar hebben we inmiddels veel op geoefend’’, reageert de examenleerling uit Heerde. ,,Tekstbegrip gaat me nu redelijk goed af. Ik heb niet echt geknald tijdens de tentamens, zeg maar. Achteraf gezien had ik dat beter wel kunnen doen. Maar ja, dat is achteraf’’.