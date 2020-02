Lelystad Airport-bezwaren? Inwoners van Marle moeten zelf actie ondernemen

video Kleding­bank De Cirkel in Heerde barst uit zijn voegen, nieuwe plek gewenst

17 februari Kledingbank De Cirkel aan de Bonenburgerlaan in Heerde is dringend op zoek naar een nieuw onderkomen. Het pand, belangeloos ter beschikking gesteld door Bouwbedrijf Van Laar uit Wapenveld, moet over niet al te lange tijd plaatsmaken voor nieuwbouw.