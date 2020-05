‘Levensgevaarlijke hennepkwekerij’ opgerold in Heerde

De vondst werd gedaan in een tussenwoning aan de Kamilleweg, in de wijk Molenkamp. Volgens een buurtbewoner werden in ieder geval zeven grote vuilniszakken met hennepplanten door de politie meegenomen. Navraag bij de politie leverde op dat het om 386 hennepplanten ging.

Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen laat weten dat in de woning een levensgevaarlijke situatie was ontstaan door de provisorische manier waarop er illegaal stroom werd afgetapt. De kans op brand, wateroverlast, kortsluiting en zelfs ontploffing is bij dergelijke amateuristische hennepkwekerijen zeer groot.

Onderzoek

Hoe lang de hennepkwekerij al aanwezig was in de tussenwoning is nog onderwerp van onderzoek. Over of de hennepkwekerij onderdeel is van een groter hennepnetwerk valt eveneens nog niets te zeggen. ,,We zitten nog in het onderzoek en kunnen daarom nog weinig informatie delen’’, aldus Van Steenbergen.