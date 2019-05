Liander geeft bezwaar op tegen miljoenentax van Heerde

video Bleekneus uit de oorlog blaakt van levenslust

4 mei Bleekneusjes op Urk? Tijdens de Tweede Wereldoorlog? Het moeten er zeker 500 zijn geweest. In de hongerwinter van 1944-1945 had bijna elk gezin op Urk wel een oorlogskind in huis dat kwam aansterken. Maarten de Jong (81) uit Heerde was een van de bleekneusjes die min of meer per toeval werden opgevangen op het voormalige eiland in de Zuiderzee.