Lintje voor Heerder raadslid Jan Kampherbeek

video Talenten­fluis­te­raar Mieneke bouwt in Heerde aan zelfver­trou­wen van kinderen

11 juli Mieneke Aalberts is kindertalentenfluisteraar. De Wapenveldse heeft woensdagmiddag in De Heerd in Heerde pop-up talentengesprekken gehouden met kinderen tussen 5 en 12 jaar. Rosswitha Vermeulen (8) was één van de kinderen waar zij mee in gesprek ging.