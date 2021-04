Lintjesregen in Heerde: zeven inwoners krijgen Koninklijke Onderscheiding

KIES EEN VAN ONDERSTAANDE FOTO’S (EN HAAL DEZE TEKST WEG)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tiemen Bijsterbosch, Heerde Tiemen Bijsterbosch is al vele jaren actief op verschillende gebieden. Centraal daarin staan zijn activiteiten bij toerclub Heerde. Zo is hij al 17 jaar lang de drijvende kracht achter de jaarlijkse fietsvierdaagse. Maar liefst 23 jaar lang was hij begeleider van de wekelijkse fietstochten van de seniorengroep en ook aanspreekpunt was bij calamiteiten en voor de ‘lief en leed’. Hij heeft zich ook actief ingezet voor de Samenloop voor Hoop in Heerde in 2016. Maar ook de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Heerde, met onder meer de lichtjestocht, is iets waar hij zich hard voor inzet.

Dirk Lokhorst, Heerde Dirk Lokhorst zet zich als vrijwilliger breed in voor de samenleving. Zo zet hij zich breed in voor tennisvereniging HLTC (Heerder Lawn Tennis Club). Zo zette hij zich in voor een gezonde financiële huishouding van de tennisvereniging. Hij is ook een gewaardeerd vrijwilliger bij vereniging Humanitas. Het penningmeesterschap zit de heer Lokhorst in het bloed, want deze functie vervult hij bij de Vereniging van Eigenaren van woon- en zorgcomplex Heerderhaegen in Heerde, bij de Stichting Gehandicapten Belangen Noord Oost Veluwe en bij de Heerder Soos.

Janneke Weishaupt-Kruizinga, Heerde Janneke Weishaupt is sinds 1975 intensief betrokken bij de Baptistengemeente in Apeldoorn. De lijst van taken die ze daar ten uitvoerde is bijna onuitputtelijk. Nog altijd vervult ze allerlei taken binnen de Baptistengemeente, zoals koffie schenken, het bezoeken van ouderen en zieken of de was van het avondmaal doen. Verder zet Janneke Weishaupt zich in voor het voormalige verpleeghuis De Wendhorst en het huidige Hofje Wendakker in Heerde.

Dick Stijf, Wapenveld Dick Stijf is maar liefst zestig jaar lang betrokken geweest bij de Schaapskudde Epe-Heerde. Dat betekent dat hij hier al op zijn 15 e mee begon. Zo is hij schaapscheerder tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest. Sinds 1995 is Dick Stijf een betrokken vrijwilliger van de Nederlands Hervormde Kerk in Wapenveld, waar hij diverse functies bekleedde. Verder is Dick Stijf is een actief lid bij de vogelvereniging “De Vriendschap” in Heerde, waar hij onder meer zes jaar bestuurslid-penningmeester was.

Bert Hanekamp, Wapenveld Bert Hanekamp heeft zich in zijn betaalde baan bij Rozendal Elektro buitengewoon ingezet. Hij was door zijn positieve houding de spil in het bedrijf en heeft jonge mensen enthousiast gemaakt voor het vak en daarin opgeleid. Sinds 1980 is hij vrijwilliger bij molen De Vlijt in Wapenveld. Naast de functie van molenaar is hij ook actief in verschillende commissies en organiseerde hij meerdere evenementen. Ook is op zijn aandringen een start gemaakt met Vriezes erfgoed in Wapenveld. Bij verschillende evenementen in de gemeente Heerde, zoals de Kerstviering op de Renderklippen en de jaarlijkse Paddendagen installeerde hij de geluidsinstallaties en leidingen.

Aaltje Nijmeijer-Van de Vosse, Wapenveld Aaltje Nijmeijer is sinds 1980 actief betrokken bij de Hervormde kerk in Vorchten. Zo gaf zij leiding, hielp in de kindernevendiensten en organiseerde oudermiddagen. Daarnaast verrichte ze diverse hand- en spandiensten. Sinds 1994 is mevrouw Nijmeijer betrokken bij Tafeltje Dekje Wapenveld en vanaf 2001 heeft zij het coördinatorschap op zich genomen. Bij woonzorgcentrum Rehoboth is een zeer gewaardeerde vrijwilliger: ze bezoekt bewoners, schenkt koffie en helpt in het winkeltje.

Henderikus Cazemier, Wapenveld Henderikus Cazemier heeft als (vice-)voorzitter bij het Rode Kruis (afdeling Hattem-Wapenveld) de afdeling nieuw leven ingeblazen. De afdeling die beëindigd dreigde te worden is door zijn inzet geworden tot een florerende afdeling en toonaangevend binnen het district Noord Oost Gelderland. Al sinds 2000 zet Cazemier zich in voor de Hattemse hockeyclub HMCH. Zo was hij jarenlang manager en coach van verschillende teams. Op sportgebied zet hij zich verder in als secretaris van het zakelijke netwerk Business Golf in Hattem. Bij de Lionsclub Hattem was hij bestuurder en president. Momenteel is hij zone-voorzitter. Binnen Rond Uit Hattem was Cazemier van 2012-2016 voorzitter van de evenementenorganisatie en is hij nog altijd vrijwilliger.

