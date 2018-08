Lisanne is, behangen met goud, terug in Wapenveld

Volledig scherm Lisanne Boer keerde na voor haar zeer succesvolle wereldkampioenschappen eenwieleren terug bij haar trotse familie in Wapenveld. © Kevin Hagens

Een spandoek langs de weg in Wapenveld: 'De buurt is trots op onze Lisanne', staat erop. En in de tuin van het ouderlijke huis is te lezen op een groot bord: 'World Champion 2018 Unicycling, Lisanne Boer Wapenveld'.

Veel argeloze voorbijgangers zullen het niet lezen, daar in het dunbevolkte en amper 'bereisde' buitengebied van het Heerder dorp. Maar diegenen die er per ongeluk verzeild raken en van niets weten, weten het nu wel: Lisanne is wereldkampioene unicylcle; eenwieleren.

Ouders

Zondagochtend landde Boer rond de klok van vijf uur in de ochtend weer op Nederlandse bodem. Opgewacht door haar ouders en in Wapenveld door de rest van haar familie, haar broers, en vrienden en buurtgenoten. ,,Heel leuk, zeker na een lange reis, met amper slaap.''

Vooraf had Boer niet al te hoge verwachtingen voor haar deelname aan het WK eenwieleren in Zuid-Korea. De Nederlandse 'eenpitter' - zonder club en trainer achter zich, in Korea uitsluitend gesteund door vriendin en nichtje Annemarie Boer - hoopte op 'een paar finaleplaatsen'. Dat leek haar al knap. In de praktijk ging ze echter tekeer zoals Raymond van Barneveld ooit als onbekende 'Dutchman' en buitenstaander even het door Britse grootheden gedomineerde darten naar zijn hand zette. Zegevierend en de concurrentie verbijsterd achterlatend.

Flow

,,Het was in mijn voordeel dat al mijn beste onderdelen al in het begin van het WK aan de beurt waren. Nadat ik mijn eerste goud had gewonnen won op het onderdeel hoogspringen over een lat, raakte ik in een flow.'' Het is een understatement. Boer won achtereenvolgens ook de onderdelen hoogspringen op platform, verspringen op platform en speedtrial. ,,Met name die laatste gouden plak was een complete verrassing. Eigenlijk is dat niet mijn ding en ik ging ook als laatste door naar de finale. Maar, battlelend tegen elkaar, bleek ik toch de meest constante van het deelnemersveld.''

Een bijzondere prestatie. Viermaal goud. In een veld met louter bijna professionele eenwieleraars uit toplanden als Duitsland, Japan, Korea en Taiwan. ,,Ik heb me aardig laten zien, ja. Een deelneemster uit Nederland was al bijzonder, toen ik won en toen ze hoorden dat ik geen club en trainer heb, vond iedereen dat helemaal apart.''

Sponsors