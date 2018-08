Lisanne uit Wapenveld wereldkampioen eenwieleren

Wapenveld is een wereldkampioen rijker: Lisanne Boer (19) is donderdag op de eerste plaats geëindigd op het onderdeel hoogspringen, tijdens het wk eenwieleren in het Zuid-Koreaanse Seoul. Dat deed ze door haar concurrentie met zeer grote overmacht te verslaan.

In de voorrondes, die per leeftijdscategorie gaan bij het eenwieleren, bleek Boer al veruit de beste te zijn. ,,Dat was wel echt een verrassing, ik sprong veel hoger dan de concurrentie. Maar toch; het moest nog wel even gebeuren in de finale”, zegt Boer na haar wedstrijd. En het lukte: ze sprong over een lat op 73 centimeter hoger. ,,Dat is zeventien centimeter hoger dan de nummer twee.”

Lees ook PREMIUM Wapenveldse Lisanne op eenwieler de wereld over







Lees meer

Nationaal record

Boer is tevreden met haar prestatie: ,,Het is mijn beste sprong ooit, het was pieken op het juiste moment. Het is ook een nationaal record. Ik ben echt heel blij. Toen ik klaar was heb ik gelijk mijn ouders gebeld, zij zijn thuis gebleven. Ik ben hier met een vriendin.”